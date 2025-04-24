Токаев: По индексу безопасности Казахстан опережает многие страны

«Символом нашей общенациональной идентичности стал казахстанский бирюзовый паспорт. Сила нашего паспорта укрепляется год от года, что говорит о растущей привлекательности и влиятельности нашей страны. Казахстан стал страной, которую все чаще выбирают для проживания и туризма граждане разных государств с разных континентов. И это далеко не случайно. По индексу безопасности Казахстан, согласно авторитетным международным рейтингам, опережает многие страны, которые окружают нас», — сказал Токаев на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана в четверг.
В Индексе верховенства закона по опции «Порядок и безопасность», по его словам, мы располагаемся на 43 месте среди 142 государств.
«Все это — результат наших последовательных усилий, нацеленных на то, чтобы сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни», — сказал Токаев.