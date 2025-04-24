Токаев: По индексу безопасности Казахстан опережает многие страны

«Символом нашей общенациональной идентичности стал казахстанский бирюзовый паспорт. Сила нашего паспорта укрепляется год от года, что говорит о растущей привлекательности и влиятельности нашей страны. Казахстан стал страной, которую все чаще выбирают для проживания и туризма граждане разных государств с разных континентов. И это далеко не случайно. По индексу безопасности Казахстан, согласно авторитетным международным рейтингам, опережает многие страны, которые окружают нас», — сказал Токаев на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана в четверг.