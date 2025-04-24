В МИД Китая призвали США прекратить шантаж и начать диалог с Китаем

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином. Позже телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщил, что понижение пошлин должно быть двусторонним, Китай также должен будет снизить тарифы.
«Эту тарифную войну инициировали США, а позиция Китая последовательная и ясна», — заявил Го Цзякунь на просьбу прокомментировать статью Wall Street Journal.
По его словам, «если США действительно хотят решить проблему путем диалога и переговоров, им следует отказаться от оказания крайнего давления, прекратить угрозы и шантаж и начать диалог с Китаем на основе равенства, уважения и взаимной выгоды».
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная «взаимная» пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.