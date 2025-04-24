В Казахстане 500 улиц назовут в честь героев ВОВ

«В первую очередь, речь идет о новых улицах и улицах, названия которых повторяются. Этим решением мы подчеркиваем наше бережное отношение к памяти о Великой Победе, ее непосредственных участниках. Для нас память о войне — это, прежде всего, память о героях, их самоотверженности, мужестве, верности долгу и присяге. Мы будем всегда чтить подвиг наших соотечественников, которые проявили беспримерную отвагу и стойкость во время той страшной войны», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.