В Казахстане 500 улиц назовут в честь героев ВОВ

Буквально через две недели мы широко отметим 80-летний юбилей Победы, которая имеет всемирно историческое значение. Казахстанские фронтовики и труженики тыла, весь народ заплатили за нее огромную цену. И по сей день Великая Победа — это урок и напоминание всем народам, и особенно политикам, к каким трагическим последствиям может привести безответственная политика, основанная на ксенофобии, расовом и национальном превосходстве, пренебрежении основными принципами международного права.
Глава государства сообщил, что Республиканская ономастическая комиссия приняла решение назвать более 500 улиц в населенных пунктах по всей стране в честь уроженцев этих мест — героев войны, «чьи имена незаслуженно оставались в тени».
«В первую очередь, речь идет о новых улицах и улицах, названия которых повторяются. Этим решением мы подчеркиваем наше бережное отношение к памяти о Великой Победе, ее непосредственных участниках. Для нас память о войне — это, прежде всего, память о героях, их самоотверженности, мужестве, верности долгу и присяге. Мы будем всегда чтить подвиг наших соотечественников, которые проявили беспримерную отвагу и стойкость во время той страшной войны», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он напомнил о подготовке к празднованию 80-летия Победы и специальном плане «Ұлы Жеңіс: ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі», которым предусмотрено около 2 тыс. памятных, научно-исследовательских, просветительских и других мероприятий.
«И, конечно, особое внимание мы уделяем нашим дорогим ветеранам, которые всегда окружены заботой государства и общества. Кульминацией празднования юбилея Великой Победы в нашей стране станет масштабный военный парад. Его проведение имеет непреходящее значение. Это не только дань памяти нашим фронтовикам и труженикам тыла, но и символ крепости нашего национального духа, что в условиях беспрецедентной геополитической напряженности обретает особое значение», — отметил глава государства.
Напомним, в октябре 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев говорил о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что юбилей объединяет все народы СНГ, символизируя торжество идей свободы и справедливости.
В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ планируют выплатить единовременную материальную помощь в размере 5 млн тенге. По данным Минтруда, на 20 января текущего года в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу.