Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь создал страницу в «Одноклассниках»

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь дополнил свое присутствие в соцсетях страницей в «Одноклассниках». Об этом донской глава рассказал в своем телеграм-канале.
— Площадки в социальных сетях — очень востребованный, а порой и единственный способ коммуникации. Принял решение создать страницу и в «Одноклассниках», — написал Юрий Слюсарь.
По словам врио губернатора области, с момента создания официальных аккаунтов в Telegram и VK от жителей Дона поступило свыше 33 тысяч комментариев.
— Благодарю за обратную связь. Вижу проблемы, с которыми вы обращаетесь, — уверен, что только вместе мы сможем сделать нашу область лучше. Поэтому обращения берутся в работу, а пожелания учитываются в реализации важных проектов, — добавил Юрий Слюсарь.