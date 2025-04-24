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Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь создал страницу в «Одноклассниках»

Личная страница врио главы Ростовской области появилась в Одноклассниках .
Источник: сайт правительства Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь дополнил свое присутствие в соцсетях страницей в «Одноклассниках». Об этом донской глава рассказал в своем телеграм-канале.

— Площадки в социальных сетях — очень востребованный, а порой и единственный способ коммуникации. Принял решение создать страницу и в «Одноклассниках», — написал Юрий Слюсарь.

По словам врио губернатора области, с момента создания официальных аккаунтов в Telegram и VK от жителей Дона поступило свыше 33 тысяч комментариев.

— Благодарю за обратную связь. Вижу проблемы, с которыми вы обращаетесь, — уверен, что только вместе мы сможем сделать нашу область лучше. Поэтому обращения берутся в работу, а пожелания учитываются в реализации важных проектов, — добавил Юрий Слюсарь.