Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь создал страницу в «Одноклассниках»

— Благодарю за обратную связь. Вижу проблемы, с которыми вы обращаетесь, — уверен, что только вместе мы сможем сделать нашу область лучше. Поэтому обращения берутся в работу, а пожелания учитываются в реализации важных проектов, — добавил Юрий Слюсарь.