Токаев назвал Россию главным стратегическим партнером Казахстана

«Россия — главный стратегический партнёр и надёжный союзник Казахстана. Сотрудничество с Китаем также имеет глубокие корни. Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу и не сделает этого в будущем. Кыргызы, живущие в горах Алатау, — наши братья. С древних времен мы уважаем узбеков как своих собственных братьев. Туркмены для нас родственный народ, мы чтим наших общих предков. Мы также испытываем искренние чувства к Азербайджану, с которым разделяем берега древнего Каспийского моря. Одним словом, мы поддерживаем братские отношения со всеми соседними государствами», — приводит пресс-служба главы государства слова Токаева, которые он произнес на Ассамблее народа Казахстана (АНК).