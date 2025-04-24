В Госдуме рассказали о новом порядке начисления детских пособий

Дополнительно с 2026 года заработает новая налоговая мера: для родителей с двумя и более детьми и доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума ставка НДФЛ снизится до 6%. «Разница между стандартной ставкой (13%) и новой будет возвращена, — пояснил Гаврилов. — Перерасчет произойдет автоматически. Выплата оформляется как единоразовая компенсация, и ее предоставление планируется на основании данных от налоговых органов. Однако родителям все же нужно будет подтвердить право на возврат — ежегодно, в период с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчетным, через Госуслуги, МФЦ или отделения Социального фонда».