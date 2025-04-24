В Госдуме рассказали о новом порядке начисления детских пособий

Расчетный период.
По его словам, ключевое изменение заключается в сокращении расчетного периода для оценки доходов семьи — теперь при подаче заявления на пособие будет учитываться не весь предыдущий год, а только три или шесть месяцев. «Это особенно значимо для тех, чьи доходы недавно снизились: в таких случаях помощь будет назначаться быстрее, не дожидаясь, пока усредненный годовой доход окажется ниже порогового уровня», — пояснил парламентарий.
Превышение «минималки».
Также вводится допуск к незначительному превышению прожиточного минимума. «Ранее даже минимальное превышение — в несколько десятков рублей — автоматически лишало семью права на поддержку, — сообщил Гаврилов. — Теперь ситуация меняется: предусмотрен нормативный порог, при котором помощь будет назначаться даже при формальном несоответствии по доходу».
По его словам, конкретный коэффициент пока не назван, но факт введения такого механизма означает, что приоритет будет отдаваться материальному положению семьи, а не формальному числу в справке.
Расчет дохода.
Третье изменение — пересмотр методики расчета дохода: теперь не будет учитываться сумма уплаченного НДФЛ. «Доход станет рассчитываться с учетом уже удержанных налогов, то есть по фактической сумме, которую получает семья, — рассказал депутат. — Это создает более точное представление о реальной финансовой нагрузке и, как следствие, увеличивает число семей, имеющих право на пособие. Влияние такого подхода особенно ощутят работающие родители с невысокими зарплатами».
Новшества с 2026 года.
Дополнительно с 2026 года заработает новая налоговая мера: для родителей с двумя и более детьми и доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума ставка НДФЛ снизится до 6%. «Разница между стандартной ставкой (13%) и новой будет возвращена, — пояснил Гаврилов. — Перерасчет произойдет автоматически. Выплата оформляется как единоразовая компенсация, и ее предоставление планируется на основании данных от налоговых органов. Однако родителям все же нужно будет подтвердить право на возврат — ежегодно, в период с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчетным, через Госуслуги, МФЦ или отделения Социального фонда».
Почему это актуально.
Эти меры, по словам депутата, призваны актуализировать механизм поддержки, сделать его более восприимчивым к финансовым переменам внутри семей и снизить административную нагрузку при оформлении. «Семьям, столкнувшимся с резким снижением доходов, или тем, кто оказался в трудной ситуации, станет проще получить поддержку, особенно в переходные и нестабильные периоды жизни», — сообщил он.
Гаврилов также считает нужным продолжить меры. «Для улучшения положения семей с детьми целесообразно рассмотреть расширение направлений использования материнского капитала и установление гарантированного минимального дохода семьи с детьми независимо от состава и занятости родителей, — считает он. — Такие меры позволили бы не только компенсировать расходы, но и снять часть барьеров, мешающих людям планировать рождение детей».