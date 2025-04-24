Латвия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

В документе говорится, что с тех пор, как страна заключила соглашение о запрещении применения наземных мин против пехотных войск, обстановка в Европе трансформировалась. На фоне событий на Украине Латвия не может сокращать свои возможности и намерена применять разное вооружение для обороны государства и граждан.