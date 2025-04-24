Латвия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Целесообразность выхода из Оттавской конвенции для Латвии была обоснована в пояснительной записке к закону.
В документе говорится, что с тех пор, как страна заключила соглашение о запрещении применения наземных мин против пехотных войск, обстановка в Европе трансформировалась. На фоне событий на Украине Латвия не может сокращать свои возможности и намерена применять разное вооружение для обороны государства и граждан.
«Неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения усиливают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями», — цитируют документ «Ведомости».
Выходя из Оттавской конвенции, Латвия намеревается продолжать исполнять обязательства по уменьшению воздействия военных действий на мирное население. Страна обещает не нарушать принципы международного гуманитарного права, которые направлены на защиту гражданского населения в ходе военных конфликтов.
О выходе Латвии из Оттавской конвенции стало известно 18 марта. Договор о запрещении наземных мин против пехотных войск также перестанут соблюдать Литва, Эстония и Польша. Обоснованием для выхода из соглашения в министерствах обороны четырех стран назвали якобы растущую военную угрозу со стороны России и Белоруссии.