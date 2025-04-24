Забота о людях и опережающее развитие экономики: Дмитрий Демешин представил отчет о первом годе работы на посту губернатора

В ходе своего выступления губернатор подробно остановился на основных результатах работы в экономической и социальной сферах, а также обозначил приоритетные направления развития края на будущее.
В своем докладе руководитель региона проанализировал ключевые показатели развития края и поделился планами по дальнейшему совершенствованию работы правительства. Особое внимание было уделено достижениям в различных отраслях экономики и социальной инфраструктуры, которые были реализованы в течение прошедшего года.
«Подобные встречи позволяют обсудить острые вопросы и проблемы, рассказать о проделанной работе, успехах и вызовах, с которыми пришлось столкнуться. И о наших обязательствах перед жителями — то, ради чего мы с вами работаем», — обозначил Дмитрий Демешин.
Итоги первого года работы Дмитрия Викторовича на посту внушают оптимизм. Экономика растет, развивается социальная сфера, успешно реализуются инфраструктурные проекты. Губернатор реализовал перезагрузку чиновничье-бюрократического аппарата, отдалив от кормушки зарвавшихся чиновников и заставив оставшихся ориентироваться на достижение конкретных результатов своей работы и прямой диалог с людьми.
Доклад главы региона начался с экономики. Так, по его словам, объем валового регионального продукта превысил 1,4 триллионов рублей, к концу 2025-го планируется выйти на 1,5 триллиона рублей. Промышленное производство выросло на 5,5%, что выше среднероссийского уровня. Также он отметил промышленность, особенно самолетостроение — в марте 2025 года испытательный Superjet 100 совершил первый полет с отечественным двигателем ПД-8.
«Серийные поставки обновленных Superjet 100 планируем в следующем году, в производственной программе — до 30-ти машин. 20 уже ожидают свои двигатели», — отметил глава края.
Тут же Дмитрий Викторович напомнил, что продолжается строительство производственного корпуса для сборки самолетов малой авиации. При этом, по его мнению, необходимо развивать технологические парки вокруг крупных заводов. Это не только поможет маленьким предприятиям, но и будет способствовать выполнению гособоронзаказа.
Реформирование здравоохранения является одним из главных приоритетов региональной политики. Медицинские учреждения активно укрепляют свою диагностическую базу: в эксплуатацию введено более 750 единиц современного медицинского оборудования. Значительным шагом вперед стало обновление автопарка скорой медицинской помощи — впервые за последние годы поступили новые автомобили.
Образовательная система края показывает впечатляющие результаты. По итогам 2024 года регион занял лидирующую позицию в Дальневосточном федеральном округе по количеству победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 15 талантливых учеников продемонстрировали выдающиеся достижения по девяти различным предметам.
В рамках реализации нового национального проекта «Молодежь и дети» намечены амбициозные планы на 2025 год. В следующем году планируется провести капитальный ремонт в 26 школах региона. Также предусмотрено оснащение 150 образовательных учреждений современным оборудованием для преподавания новых учебных дисциплин.
В фокусе постоянного внимания властей остается социальная сфера. В 2024 году на реализацию различных форм социальной поддержки и государственной помощи выделено 23,5 миллиарда рублей.
Значительным шагом вперед стал запуск проекта «Социальное казначейство». Благодаря этой инициативе 57 из 75 социальных мер теперь предоставляются автоматически или по единому заявлению граждан. Кроме того, был расширен перечень поддержки семей с детьми — введены 8 новых мер социальной помощи.
Особое внимание уделяется поддержке старшего поколения. В начале 2024 года стартовал пилотный проект «Хабаровское долголетие». Программа предоставляет пожилым жителям возможность бесплатно посещать культурные учреждения, заниматься спортом и творчеством. За короткий срок проект получил широкую поддержку: к декабрю его участниками стали более 1600 человек, а к январю их число превысило 3000 участников. В ближайших планах властей — расширение географии проекта на территории всего края.
В своем отчете губернатор коснулся темы развития острова Большой Уссурийский. Так, его модернизация выходит на новый уровень практической реализации после длительного периода обсуждений. Губернатор Дмитрий Демешин обозначил амбициозные цели проекта: к 2028 году планируется достичь объема грузоперевозок до 1,3 миллиона тонн и обеспечить пропуск 1,5 миллиона человек ежегодно.
Значительным шагом вперед стало утверждение в марте текущего года «дорожной карты» по развитию острова. Документ был подписан заместителем председателя правительства — полномочным представителем Президента Юрием Трутневым. Проект реализуется совместно с КНР и в первую очередь направлен на создание современного пункта пропуска и развитие необходимой инфраструктуры.
Эти меры открывают новые перспективы для международного сотрудничества и экономического развития региона, превращая долгие обсуждения в конкретные действия по реализации масштабного проекта.
Также Хабаровский край продолжает всестороннюю заботу об участниках специальной военной операции и их семьях — эта работа остается одним из ключевых приоритетов регионального правительства. В крае для ветеранов спецоперации действует 40 мер поддержки, запущена программа подготовки кадров «Герои Vостока». Также будет реализован проект-факультатив «Герои Vостока: бизнес для СВОих», благодаря которому участники и ветераны спецоперации смогут открыть собственное дело. Молодежь региона активно участвует в поддержке семей участников СВО. В рамках акции взаимопомощи #МыВместе в районах взято шефство над семьями участников СВО. За два года волонтеры помогли 1950 таким семьям.
В завершение доклада Дмитрий Демешин отметил предстоящие памятные события — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также напомнил, что 3 сентября в Хабаровске впервые пройдет Парад, посвященный 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.