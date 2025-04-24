Забота о людях и опережающее развитие экономики: Дмитрий Демешин представил отчет о первом годе работы на посту губернатора

Доклад главы региона начался с экономики. Так, по его словам, объем валового регионального продукта превысил 1,4 триллионов рублей, к концу 2025-го планируется выйти на 1,5 триллиона рублей. Промышленное производство выросло на 5,5%, что выше среднероссийского уровня. Также он отметил промышленность, особенно самолетостроение — в марте 2025 года испытательный Superjet 100 совершил первый полет с отечественным двигателем ПД-8.