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Глеб Никитин поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин выразил благодарность спецслужбам, которые предотвратили теракт в Нижегородской области.

Источник: РИА "Новости"

«Благодарю сотрудников ФСБ России за чёткую и слаженную работу по предотвращению теракта в нашем регионе! Страшно представить, какими могли бы быть последствия…»- написал Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что двое выходцев из Средней Азии, по заданию куратора, планировали атаку на нефтехимическое предприятие с помощью дронов. При задержании злоумышленники оказали сопротивление и были ликвидированы.

Губернатор призвал жителей Нижегородской области сохранять бдительность. Он напомнил, что противник может использовать разные методы, включая мошенничество и психологические манипуляции.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в подготовке теракта в Лысково задержан в Нижегородской области.