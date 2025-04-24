Глеб Никитин поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Нижегородской области

«Благодарю сотрудников ФСБ России за чёткую и слаженную работу по предотвращению теракта в нашем регионе! Страшно представить, какими могли бы быть последствия…»- написал Глеб Никитин в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что двое выходцев из Средней Азии, по заданию куратора, планировали атаку на нефтехимическое предприятие с помощью дронов. При задержании злоумышленники оказали сопротивление и были ликвидированы.
Губернатор призвал жителей Нижегородской области сохранять бдительность. Он напомнил, что противник может использовать разные методы, включая мошенничество и психологические манипуляции.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в подготовке теракта в Лысково задержан в Нижегородской области.