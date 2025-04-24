Исполнять обязанности главы Менделеевского района будет Роберт Искандаров

«За время своей работы Роберт Ринатович зарекомендовал себя как целеустремленный, энергичный и ответственный руководитель. В непростых условиях он приобрел ценный опыт взаимодействия с людьми и трудовыми коллективами. Уверен, что его управленческие навыки позволят успешно решать задачи социально-экономического развития и эффективно руководить Менделеевским муниципальным районом. А там, где потребуется поддержка, — мы всегда рядом, подскажем и поможем», — заявил Песошин.