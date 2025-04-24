Исполнять обязанности главы Менделеевского района будет Роберт Искандаров

«За время своей работы Роберт Ринатович зарекомендовал себя как целеустремленный, энергичный и ответственный руководитель. В непростых условиях он приобрел ценный опыт взаимодействия с людьми и трудовыми коллективами. Уверен, что его управленческие навыки позволят успешно решать задачи социально-экономического развития и эффективно руководить Менделеевским муниципальным районом. А там, где потребуется поддержка, — мы всегда рядом, подскажем и поможем», — заявил Песошин.
Роберту Искандарову 34 года, родился он в Менделеевске. Окончил Санкт-Петербургский Балтийский институт экологии, политики и права, где в 2013 году получил диплом по специальности «Юриспруденция». В 2018 году завершил обучение в магистратуре Казанского (Приволжского) федерального университета по направлению «Государственное и муниципальное управление». С 2015 года работал юристом в частной компании, затем директором предприятия «СтройЭнергоМонтаж».
Свою карьеру в муниципальной службе Искандаров начинал с должности помощника главы района по вопросам противодействия коррупции в 2016 году. Затем стал управляющим делами исполнительного комитета. С 2017 по 2018 год он занимал пост заместителя руководителя исполкома, курируя городское хозяйство, жилищную политику и развитие инфраструктуры. В мае 2018 года возглавил аппарат Совета Менделеевского района. Руководителем исполкома Менделеевского района он стал в октябре 2022 года.
В разные годы проходил повышение квалификации по темам антикоррупционной политики, профилактики экстремизма, мобилизационной подготовки, организации работы команд, а также социально-экономического развития.
Имеет классный чин действительного муниципального советника 1-го класса. Роберт Искандаров женат, воспитывает двух детей.