СМИ: Италия не станет исполнять ордер на «арест» Путина

«Министр юстиции Италии так и не принял мер по выполнению постановления от 17 марта 2023 года. С тех пор постановление судей Гааги застряло в кабинетах министерства, а (министр юстиции — ред.) Карло Нордио не передал его генеральному прокурору Рима, чтобы его можно было направить в Апелляционный суд для придания ему исполнительного характера. Превращая его в листок бумаги без какой-либо силы», — пишет Corriere.