СМИ: Италия не станет исполнять ордер на «арест» Путина

«Министр юстиции Италии так и не принял мер по выполнению постановления от 17 марта 2023 года. С тех пор постановление судей Гааги застряло в кабинетах министерства, а (министр юстиции — ред.) Карло Нордио не передал его генеральному прокурору Рима, чтобы его можно было направить в Апелляционный суд для придания ему исполнительного характера. Превращая его в листок бумаги без какой-либо силы», — пишет Corriere.
Издание называет действия Минюста «политическим решением», точно так же, как в случае с ордером на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. «Правительство Италии недвусмысленно дало понять, что считает глав государств и правительств защищенными иммунитетом, который оберегает их от судебных исков, по крайней мере, до тех пор, пока они находятся у власти», — отмечается в публикации.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Международный уголовный суд достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест глав государств, в том числе президента РФ Владимира Путина, вынося такие решения чиновники в Гааге понимали, что на практике их не реализовать, заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил Медведев в своей статье про МУС.