Архиепископ Маркелл назвал Бессарабскую митрополию политическим проектом

«Патриархия Бухареста молчит о том расколе, который происходит у нас в Молдавии. А если их вынуждают на какие-то декларации, то они заключаются буквально в двух-трех предложениях, не более. То есть они и не осуждают, и не одобряют Бессарабскую митрополию», — пояснил архиепископ.