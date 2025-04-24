Архиепископ Маркелл назвал Бессарабскую митрополию политическим проектом

Ранее власти Молдавии дважды не позволили Маркеллу вылететь в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Этот шаг вызвал критику со стороны представителей православной церкви, которые расценили его как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также МИД РФ, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа.
«Православная церковь Румынии входит в состав государства, является ветвью правительства, получает зарплату. Бессарабская митрополия — это политическое, рукотворное творение. Это не церковь», — заявил Маркелл в эфире телеканала TVC 21.
Он отметил, что Бессарабская митрополия регулярно выступает с призывами к молдавским приходам вступать в ее ряды.
«Патриархия Бухареста молчит о том расколе, который происходит у нас в Молдавии. А если их вынуждают на какие-то декларации, то они заключаются буквально в двух-трех предложениях, не более. То есть они и не осуждают, и не одобряют Бессарабскую митрополию», — пояснил архиепископ.
Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10−20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», «Ленты.ру», «Правды.ру», агентства «Регнум», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.