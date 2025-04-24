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NYT раскрыл, какое решение Рубио застало МИД Британии врасплох

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не ожидал, что госсекретарь США Марко Рубио откажется участвовать в переговорах в Лондоне, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Решение господина Рубио отменить визит застало британское правительство врасплох…» — говорится в сообщении.

Отсутствие Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа воскресило опасения, что Украину и Европу оттесняют в сторону, так как администрация Трампа, судя по всему, работает только с Москвой, говорится в материале.

Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.

По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.