NYT раскрыл, какое решение Рубио застало МИД Британии врасплох

«Решение господина Рубио отменить визит застало британское правительство врасплох…» — говорится в сообщении.
Отсутствие Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа воскресило опасения, что Украину и Европу оттесняют в сторону, так как администрация Трампа, судя по всему, работает только с Москвой, говорится в материале.
Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.
По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.