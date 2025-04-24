NYT раскрыл, какое решение Рубио застало МИД Британии врасплох

Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.