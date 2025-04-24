Почему Дональд Трамп снижает обороты в тарифной войне с Китаем

Трамп не уточнил конкретные сроки изменения тарифной политики для Китая, однако подчеркнул, что КНР придется заключить соглашение с США, иначе страна потеряет возможность работать на американском рынке. Также американский президент заявил, что Штаты намерены занять более дружескую позицию по отношению к Китаю (по всей видимости, это замечание касалось предстоящих переговоров). Трамп подчеркнул, что по-прежнему поддерживает хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. В то же время напомнил, что ранее Пекин зарабатывал на торговле с США миллиарды долларов, направляя эти средства на усиление своей армии, пишут «Ведомости».