Почему Дональд Трамп снижает обороты в тарифной войне с Китаем

Заявления о значительном снижении торговых пошлин для Китая
На днях Дональд Трамп в беседе с журналистами сообщил о планах снизить действующие 145% пошлины на китайские товары, подчеркнув, однако, что они не будут отменены полностью. Президент США признал, что текущий уровень тарифов слишком высок, отметив, что к их повышению до 145% привели различные факторы. Однако, по его словам, в ближайшее время пошлины будут существенно снижены.
Трамп не уточнил конкретные сроки изменения тарифной политики для Китая, однако подчеркнул, что КНР придется заключить соглашение с США, иначе страна потеряет возможность работать на американском рынке. Также американский президент заявил, что Штаты намерены занять более дружескую позицию по отношению к Китаю (по всей видимости, это замечание касалось предстоящих переговоров). Трамп подчеркнул, что по-прежнему поддерживает хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. В то же время напомнил, что ранее Пекин зарабатывал на торговле с США миллиарды долларов, направляя эти средства на усиление своей армии, пишут «Ведомости».
Газета The Wall Street Journal 23 апреля подтвердила слова Трампа. По данным издания, администрация президента США рассматривает возможность уменьшения пошлин на китайские товары с целью ослабления торговой напряженности. Источник в Белом доме рассказал, что пошлины могут быть снижены до 50−65%. Обсуждается также ввод дифференцированных тарифов. Например, 35% на товары, не представляющие угрозы для национальной безопасности США, и не менее 100% на стратегически важные товары. WSJ отмечает, что окончательное решение Трамп еще не принял.
Накануне заявлений американского лидера глава Минфина США Скотт Бессент, ранее выражавший скорее насмешливое отношение к ответным мерам Китая, сообщил, что торговое противостояние между двумя странами не может быть долгим. По информации Bloomberg, Бессент выразил уверенность в скором начале процесса деэскалации, несмотря на то, что переговоры еще не начались. При этом американский министр отметил, что заключение полноценного нового торгового соглашения с Китаем займет от двух до трех лет. В ходе закрытой встречи с инвесторами Скотт Бессент охарактеризовал текущее положение дел как фактическое торговое эмбарго.
Реакция Китая на заявления США
Из Китая последовала жесткая реакция в ответ на заявления из США. КНР не продемонстрировал никакой уступчивости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Америка должна прекратить политику угрожать и шантажировать, если действительно заинтересована в диалоге. Он отметил, что попытки достичь соглашения при давлении на Китай у США не получится.
Си Цзиньпин, в свою очередь, во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, заявил, что торговые войны наносят ущерб всем странам, разрушают многостороннюю торговлю и подрывают мировой экономический порядок.
Мнения экспертов об изменении тарифной политики США
Заявление Трампа — это сигнал китайскому руководству о готовности к диалогу, комментирует ситуацию «Ведомостям» ведущий научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. Эксперт полагает, что администрация Белого дома стремится сгладить ситуацию с тарифными войнами, которые негативно отразились на экономике США. «Дело в том, что через несколько дней американское бюро статистики опубликует данные по показателям экономики США, которые, скорее всего, покажут снижение ВВП в I квартале на уровне от −2 до −3%. Рост тарифных пошлин при отрицательной динамике может только усугубить спад американской экономики, чего Трамп хотел бы избежать», — поясняет эксперт.
Китай посылает противоречивые сигналы. Согласно данным министерства торговли КНР, в третью неделю апреля китайские порты обработали 6,3 млн контейнеров — на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако эти цифры контрастируют с растущим влиянием торговой войны на повседневную жизнь населения. В китайских соцсетях, например, появляются сообщения, что пострадавшие от тарифных войн компании отправляют сотрудников в вынужденные отпуска — иногда до трех месяцев.
По мнению Васильева, использование тарифных инструментов во время первого срока Трампа благодаря эффективному управлению способствовало ускорению экономического роста. Однако теперь действия лидера США зачастую выглядят как необдуманные и импульсивные. Эксперт также полагает, что американская администрация переоценила свои возможности и не просчитала до конца последствия действий. Все это подорвало доверие финансовых кругов и поставило под сомнение экономическую компетентность президента и его советников.
Научный сотрудник Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик считает, что готовность Трампа к снижению пошлин на китайские товары обусловлена прежде всего экономическими соображениями. По словам эксперта, первоначальное повышение тарифов до 145% было «прямолинейным и без нюансов», что вынудило администрацию вносить коррективы по ходу действий. Например, исключения на поставки iPhone. Сокольщик высказывает мнение, что на фоне негативных последствий для рынков и роста инфляционных ожиданий Белый дом перейдет к более избирательному применению пошлин на китайские товары.
Аналитик указывает еще на одну причину, вынуждающую Трампа смягчить позицию — неожиданно жесткую реакцию Пекина. Вместо ожидаемых уступок китайская сторона не только сохранила непреклонность, но и поддержала дальнейшую эскалацию конфликта. В этой ситуации даже значительное снижение пошлин не способно разрешить глубинные противоречия в американо-китайских отношениях, уверен эксперт.