Дуда: Украине придется пойти на уступки в мирных переговорах с РФ

«Украина тоже в какой-то мере должна будет уступить, поскольку, скорее всего, так и произойдет. В какой мере? Мне трудно сказать на этом этапе», — сказал Дуда. «Это должен быть компромисс. Каждая из сторон должна будет уступить», — добавил он.