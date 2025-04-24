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Дуда: Украине придется пойти на уступки в мирных переговорах с РФ

Президент Польши считает, что «это должен быть компромисс».

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Украине в какой-то степени придется отступить от своих требований в переговорах об окончании конфликта с Россией. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Euronews.

«Украина тоже в какой-то мере должна будет уступить, поскольку, скорее всего, так и произойдет. В какой мере? Мне трудно сказать на этом этапе», — сказал Дуда. «Это должен быть компромисс. Каждая из сторон должна будет уступить», — добавил он.

Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal, в списке предложений США по урегулированию конфликта на Украине фигурируют, в частности, пункты об официальном признании Соединенными Штатами Крыма российским, негласном признании контроля РФ над новыми регионами, снятии с повестки дня обсуждений о возможности вхождения Украины в НАТО. Администрация президента США Дональда Трампа вместе с этим не предлагает каких-либо гарантий безопасности для Киева в случае, если он согласится на мирное урегулирование конфликта.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point заявил, что вывод украинских военных с территорий входящих в состав России регионов Донбасса и Новороссии необходим для достижения мира на Украине.