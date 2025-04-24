Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Касым-Жомарт Токаев наградил ряд казахстанцев

В рамках празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана указом Касым-Жомарта Токаева группа граждан за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами отмечена государственными наградами, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

За заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами Токаев поручил наградить:

орденом «Парасат»

  • Киста Виктора Эдуардовича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена президиума ОФ «Казахстанское объединение немцев “Возрождение”;
  • Кузиева Закиржана Пирмухамедовича — депутата Сената Парламента;
  • Максилову Бакытжамал Шахановну — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Совета матерей Павлодарской области;
  • Пуссепа Геннадия Николаевича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана.

орденом “Достық” IІ степени

  • Оборон-Туар Малгожату — посла дружбы Ассамблеи народа Казахстана;
  • Паппа Александра Адальбертовича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана;
  • Презента Григория Михайловича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана.

орденом “Ел бірлігі”

  • Алиева Долкунтая Абдулхалилулы — председателя ОО “Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана”;
  • Келигова Юсупа Хасановича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, сопредседателя ОЮЛ “Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана “Вайнах”;
  • Киколенко Ольгу Андреевну — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена ОФ “Казахстанское объединение немцев “Возрождение”;
  • Ташпулатова Бекпулата — ветерана Ассамблеи народа Казахстана;
  • Хочиеву Людмилу Хисаевну — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя карачаево-балкарского национально-культурного центра;
  • Шанаи Нәзипа Ыдырысқызы — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Республиканского совета матерей;
  • Шина Бронислава Сергеевича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, вице-президента Ассоциации корейцев Казахстана.

орденом “Құрмет”

  • Ахмедова Байрамалы Агабековича — члена РОО “Турецкий этнокультурный центр “Ахыска”;
  • Вартересяна Эрнеста Вардовича — председателя РОО “Казахстанское армянское общество “Масис”;
  • Дедерера Александра Федоровича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя ОФ “Казахстанское объединение немцев “Возрождение”;
  • Жақып Қалқаман Хасенұлы — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Ақсақалдар кеңесі Костанайской области;
  • Туспекову Куралай Айткабыловну — председателя Ассоциации творческих коллективов Ассамблеи народа Казахстана;
  • Цехового Алексея Филипповича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, генерального директора Международной академии информатизации;
  • Шека Юрия Анатольевича — заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области.

медалью “Шапағат”

  • Алибаева Раимжана Артикбаевича — главного редактора газеты “Жанубий Қозоғистон”;
  • Джинлира Гащима Мухамедовича — члена ОО “Дунганский культурный центр “Вынхуа” Жамбылской области;
  • Доценко Ольгу Александровну — члена Ассамблеи народа Казахстана;
  • Марабаеву Анель Темирлановну — художественного руководителя ансамбля “Бірлік”;
  • Маштакова Дмитрия Сергеевича — актера ГККП “Государственный академический русский драматический театр имени М. Горького” акимата Астаны;
  • Нұғұманову Анастасию Юрьевну — основателя клуба по изучению казахского языка “Сөйле”;
  • Смаилова Рамиля Руслановича — заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области;
  • Спирину Ольгу Сергеевну — основателя клуба казахского языка “Speaking Club”;
  • Суворова Дмитрия Александровича — российского дипломата, популяризатора казахской культуры;
  • Тена Владислава Валерьевича — основателя языкового центра “Lingva Ten”;
  • Хвана Сергея Валериевича — основателя онлайн-школы по казахскому и английскому языкам;
  • Цой Светлану Владимировну — модельера, основателя творческого дома “DaraLace”;
  • Юнусова Равиля Александровича — руководителя представительства РОО “Ассамблея жастары” по Восточно-Казахстанской области.

В Астане сегодня, 24 апреля 2025 года, прошла очередная XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана. В ней принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев.