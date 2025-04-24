Касым-Жомарт Токаев наградил ряд казахстанцев

За заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами Токаев поручил наградить:
орденом «Парасат»
- Киста Виктора Эдуардовича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена президиума ОФ «Казахстанское объединение немцев “Возрождение”;
- Кузиева Закиржана Пирмухамедовича — депутата Сената Парламента;
- Максилову Бакытжамал Шахановну — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Совета матерей Павлодарской области;
- Пуссепа Геннадия Николаевича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана.
орденом “Достық” IІ степени
- Оборон-Туар Малгожату — посла дружбы Ассамблеи народа Казахстана;
- Паппа Александра Адальбертовича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана;
- Презента Григория Михайловича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана.
орденом “Ел бірлігі”
- Алиева Долкунтая Абдулхалилулы — председателя ОО “Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана”;
- Келигова Юсупа Хасановича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, сопредседателя ОЮЛ “Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана “Вайнах”;
- Киколенко Ольгу Андреевну — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена ОФ “Казахстанское объединение немцев “Возрождение”;
- Ташпулатова Бекпулата — ветерана Ассамблеи народа Казахстана;
- Хочиеву Людмилу Хисаевну — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя карачаево-балкарского национально-культурного центра;
- Шанаи Нәзипа Ыдырысқызы — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Республиканского совета матерей;
- Шина Бронислава Сергеевича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, вице-президента Ассоциации корейцев Казахстана.
орденом “Құрмет”
- Ахмедова Байрамалы Агабековича — члена РОО “Турецкий этнокультурный центр “Ахыска”;
- Вартересяна Эрнеста Вардовича — председателя РОО “Казахстанское армянское общество “Масис”;
- Дедерера Александра Федоровича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя ОФ “Казахстанское объединение немцев “Возрождение”;
- Жақып Қалқаман Хасенұлы — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Ақсақалдар кеңесі Костанайской области;
- Туспекову Куралай Айткабыловну — председателя Ассоциации творческих коллективов Ассамблеи народа Казахстана;
- Цехового Алексея Филипповича — ветерана Ассамблеи народа Казахстана, генерального директора Международной академии информатизации;
- Шека Юрия Анатольевича — заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области.
медалью “Шапағат”
- Алибаева Раимжана Артикбаевича — главного редактора газеты “Жанубий Қозоғистон”;
- Джинлира Гащима Мухамедовича — члена ОО “Дунганский культурный центр “Вынхуа” Жамбылской области;
- Доценко Ольгу Александровну — члена Ассамблеи народа Казахстана;
- Марабаеву Анель Темирлановну — художественного руководителя ансамбля “Бірлік”;
- Маштакова Дмитрия Сергеевича — актера ГККП “Государственный академический русский драматический театр имени М. Горького” акимата Астаны;
- Нұғұманову Анастасию Юрьевну — основателя клуба по изучению казахского языка “Сөйле”;
- Смаилова Рамиля Руслановича — заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области;
- Спирину Ольгу Сергеевну — основателя клуба казахского языка “Speaking Club”;
- Суворова Дмитрия Александровича — российского дипломата, популяризатора казахской культуры;
- Тена Владислава Валерьевича — основателя языкового центра “Lingva Ten”;
- Хвана Сергея Валериевича — основателя онлайн-школы по казахскому и английскому языкам;
- Цой Светлану Владимировну — модельера, основателя творческого дома “DaraLace”;
- Юнусова Равиля Александровича — руководителя представительства РОО “Ассамблея жастары” по Восточно-Казахстанской области.
В Астане сегодня, 24 апреля 2025 года, прошла очередная XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана. В ней принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев.