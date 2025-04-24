Власти Молдовы собираются праздновать только День Европы и в районах: Необходимые циркуляры уже разослали по местам

Молдавская власть обязала органы местного публичного управления первого и второго уровней подготовиться к празднованию только Дня Европы.
Вот такие циркуляры разослали местным органам власти. Фото: соцсети.
«В целях популяризации европейских ценностей и поддержки европейского курса страны органам власти рекомендуется организовать тематические акции: массовые мероприятия, информационные сессии об интеграции в ЕС, конкурсы, выставки, концерты, флешмобы, оформление общественных пространств, а также поднятие государственного флага Молдовы рядом с флагом ЕС — в соответствии с законодательством», — говорится в циркуляре, разосланном по районам Молдовы органы местного публичного управления первого и второго уровней.
А вот и наш опрос подъехал…
А у нас продолжается опрос на тему, что вы будете праздновать 9 мая.
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