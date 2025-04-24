Власти Молдовы собираются праздновать только День Европы и в районах: Необходимые циркуляры уже разослали по местам

«В целях популяризации европейских ценностей и поддержки европейского курса страны органам власти рекомендуется организовать тематические акции: массовые мероприятия, информационные сессии об интеграции в ЕС, конкурсы, выставки, концерты, флешмобы, оформление общественных пространств, а также поднятие государственного флага Молдовы рядом с флагом ЕС — в соответствии с законодательством», — говорится в циркуляре, разосланном по районам Молдовы органы местного публичного управления первого и второго уровней.