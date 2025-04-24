Формирование рядом с российской границей новой военной базы анонсировал глава генерального штаба Минобороны Эстонии Вахур Карус. Высокопоставленный военный заявил, что первоначально гарнизон военного объекта составят 200−250 бойцов, причем воинский контингент базы будет включать не только эстонских военнослужащих, но и их союзников по Североатлантическому альянсу.
«Эстонская база в Нарве не будет представлять угрозы для России, потому что 250 военнослужащих — это очень мало, это неполный батальон», — объяснил «Инфо 24» Дандыкин. По словам эксперта, такое количество бойцов не сможет противостоять российским военным, даже если будут иметь в своем распоряжении современное оружие.
Василий Дандыкин считает, что расположение военной базы такого уровня на границе с Россией нецелесообразно с точки зрения военного смысла. По мнению эксперта, создание базы — это демонстрация Эстонии союзникам в Европе намерений приверженности целям НАТО.
«Содержание такой базы — это очень серьезная нагрузка на бюджет Эстонии. При этом никакого военного смысла в создании этого объекта нет, поэтому эти жалкие потуги эстонских властей вызывают недоумение», — заключил Дандыкин.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС заявил, что НАТО увеличивает присутствие своих военных в приграничных регионах с Россией и ведет обновление воинской инфраструктуры. Вероятная цель Североатлантического альянса — подготовка к военному конфликту с РФ.