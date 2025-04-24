Эксперт оценил угрозы от военной базы Эстонии на границе с РФ

«Эстонская база в Нарве не будет представлять угрозы для России, потому что 250 военнослужащих — это очень мало, это неполный батальон», — объяснил «Инфо 24» Дандыкин. По словам эксперта, такое количество бойцов не сможет противостоять российским военным, даже если будут иметь в своем распоряжении современное оружие.