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Эксперт оценил угрозы от военной базы Эстонии на границе с РФ

Военная база у города Нарва в Эстонии не будет угрожать обороноспособности России. Так считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Формирование рядом с российской границей новой военной базы анонсировал глава генерального штаба Минобороны Эстонии Вахур Карус. Высокопоставленный военный заявил, что первоначально гарнизон военного объекта составят 200−250 бойцов, причем воинский контингент базы будет включать не только эстонских военнослужащих, но и их союзников по Североатлантическому альянсу.

«Эстонская база в Нарве не будет представлять угрозы для России, потому что 250 военнослужащих — это очень мало, это неполный батальон», — объяснил «Инфо 24» Дандыкин. По словам эксперта, такое количество бойцов не сможет противостоять российским военным, даже если будут иметь в своем распоряжении современное оружие.

Василий Дандыкин считает, что расположение военной базы такого уровня на границе с Россией нецелесообразно с точки зрения военного смысла. По мнению эксперта, создание базы — это демонстрация Эстонии союзникам в Европе намерений приверженности целям НАТО.

«Содержание такой базы — это очень серьезная нагрузка на бюджет Эстонии. При этом никакого военного смысла в создании этого объекта нет, поэтому эти жалкие потуги эстонских властей вызывают недоумение», — заключил Дандыкин.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС заявил, что НАТО увеличивает присутствие своих военных в приграничных регионах с Россией и ведет обновление воинской инфраструктуры. Вероятная цель Североатлантического альянса — подготовка к военному конфликту с РФ.