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Кубраков рассказал, кого коснется амнистия ко Дню Победы

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Предстоящая амнистия коснется около восьми тысяч осужденных, сообщил в четверг министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Источник: МВД Беларуси

Мы проанализировали результаты предыдущих амнистий, и я хочу сказать, что они не оказали негативного влияния на оперативную обстановку в стране.

заявил он

По словам руководителя МВД, самыми главными требованиями для применения амнистии являются законопослушное поведение в местах лишения свободы, а также раскаяние и погашение причиненного ущерба.

Это, по словам Кубракова, одинокие мужчины и женщины, которые впервые привлечены к уголовной ответственности и имеют на иждивении несовершеннолетних детей, в также лица с определенными заболеваниями.

В первую очередь, это онкологические заболевания.

сказал Кубраков

Также амнистия коснется такой категории осужденных, как несовершеннолетние, многодетные матери и инвалиды. Кроме того, она будет применена к тем, кто достиг 70-летнего возраста и осужден к лишению свободы на срок не более шести лет — им наказание заменят на более мягкое.

К лицам, которые впервые попали в места лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, также может быть применена амнистия. Она коснется всех категорий, кроме осужденных по ч. 5 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси — продажа наркотиков, повлекших смерть человека.

Министр отметил, что все амнистированные ко Дню Победы граждане будут находиться под контролем сотрудников внутренних дел.

Амнистия — это акт гуманизма государства и возможность для лиц, которые преступили закон, сделать выводы над ошибками и никогда их больше повторять.

подчеркнул глава ведомства