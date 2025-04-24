Кубраков рассказал, кого коснется амнистия ко Дню Победы

Также амнистия коснется такой категории осужденных, как несовершеннолетние, многодетные матери и инвалиды. Кроме того, она будет применена к тем, кто достиг 70-летнего возраста и осужден к лишению свободы на срок не более шести лет — им наказание заменят на более мягкое.