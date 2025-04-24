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Переговоры Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова — о чем договорились лидеры

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провели переговоры. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Они прошли в Конгресс-центре комплекса «Silk Road Samarkand» в узком составе и с участием официальных делегаций.

В фокусе внимания находились актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Как отмечалось, в прошлом году взаимный товарооборот составил $1,1 млрд. В столицах созданы торговые дома, растут объемы грузоперевозок. Поставлена задача довести объемы торговли до $2 млрд в ближайшие годы.

Также развивается взаимовыгодная кооперация в сферах энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, других отраслях экономики. Совместно создают приграничную торговую зону «Шават-Дашогуз».

Налажены активные межрегиональные контакты, реализуется насыщенная программа культурно-гуманитарного обмена.

Достигнута договоренность о проведении в этом году третьего Форума регионов в городе Хиве и Дней культуры Туркменистана в Узбекистане.

Лидеры Узбекистана и Туркменистана также обменялись мнениями по повестке регионального партнерства, в том числе подготовке предстоящих саммитов в формате «Центральная Азия плюс» и седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

Глава нашего государства особо отметил важность предстоящего в декабре этого года в городе Ашхабаде Форума в рамках Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе Туркменистана, а также других международных мероприятий.

говорится в сообщении

В ходе встречи Шавкат Мирзиёев вручил Национальному лидеру туркменского народа экземпляр его книги «Жемчужина разума» на узбекском языке, опубликованной в Узбекистане.

По окончании двусторонних переговоров состоялась церемония вручения Гурбангулы Бердымухамедову высшей государственной награды Узбекистана — ордена «Олий Даражали Дустлик».

Шавкат Мирзиёев особо отметил заслуги Гурбангулы Бердымухамедова в укреплении традиционных отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя братскими странами.

Все грандиозные достижения, масштабные преобразования и рост авторитета братского Туркменистана на международной арене прочно связаны с вашим именем.

подчеркнул он

Как отмечалось, высшая награда Узбекистана стала выражением искреннего уважения многонационального узбекского народа к Гурбангулы Бердымухамедову как выдающемуся государственному деятелю, Национальному лидеру и архитектору современного Туркменистана.