Переговоры Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова — о чем договорились лидеры

Глава нашего государства особо отметил важность предстоящего в декабре этого года в городе Ашхабаде Форума в рамках Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе Туркменистана, а также других международных мероприятий.