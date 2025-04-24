Беглов накануне 9 Мая напомнил про «коллективный Запад» и горящие релейные шкафы

По-прежнему актуальны угрозы, которые исходят от украинских спецслужб и международных террористических организаций. Страны коллективного Запада наращивают усилия по разжиганию сепаратистских настроений, межрелигиозных конфликтов. Необходимо принять дополнительные меры по контролю объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей.
Он поручил усилить профилактические мероприятия по противодействию терроризму.
«Наши службы работают, жители тоже сообщают о многих моментах. Тем не менее, спецслужбы Запада работают. В других регионах это есть — поджоги различные и подрывы шкафов. В новостях это все показывается. Но обработка молодежи идет», — добавил он.
На заседании обсуждали подготовку к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, что в этом году впервые за несколько лет шествие «Бессмертный полк» пройдет в очном формате.