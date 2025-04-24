В Кремле прокомментировали слова Трампа о потере Украиной Крыма

«Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно», — сказал он.
Так пресс-секретарь прокомментировал пост Трампа в соцсети Truth Social, в котором тот раскритиковал отказ Владимира Зеленского признать Крым российским, отметив, что для Украины полуостров потерян годы назад и сейчас это даже не тема для обсуждений. Причем ситуация на Украине плачевна, добавил Трамп, а Зеленский, по его мнению, должен заключить мир либо потерять всю страну уже через три года.
Песков подчеркнул, что Россия ценит посреднические усилия США в урегулировании конфликта на Украине и сама нацелена на достижение мира. Но его обязательное условие — это учет интересов нашей страны, добавил пресс-секретарь.
Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. По информации Washington Post, США намеревались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, а союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Но госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. В результате встреча прошла на более низком уровне. Как писала Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.