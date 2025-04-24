Песков ответил на угрозы США выйти из переговоров по Украине

23 апреля Джей Ди Вэнс заявил, что США сделали «четкое предложение» России и Украине по мирному урегулированию. Если стороны не примут его, Вашингтон выйдет из переговорного процесса, отметил он. Несколько дней назад такую возможность уже допускал госсекретарь США Марко Рубио. Тогда он сказал, что американская сторона не собирается продолжать эту работу «неделями и месяцами» без видимого прогресса. В Кремле говорили, что не считают слова американских официальных лиц ультиматумом.