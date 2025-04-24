Маск разругался с Бессентом на виду у Трампа и Мелони

Кроме этого, Маск и Бессент кардинально разные люди. Миллиардер стремится к быстрому результату и прорыву, он знаменит. Бессент же более сдержанный, не такой публичный. По словам знакомых, Бессент достаточно мягкий в общении, но при это он знает свои пределы и может наорать.