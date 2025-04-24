МИД высказался о высылке молдавского агента из России

«Это ещё одно проявление, я имею в виду подобные действия, которые были выявлены и пресечены ФСБ России… враждебной линии молдавских властей по отношению к нашей стране. Формы дипломатического реагирования на подобные вещи, одной из которых является вызов посла, определяются с учётом всех обстоятельств дела. Не всегда мы об этом информируем. Если появится информация, которой мы можем поделиться, мы обязательно это сделаем», — сказала Захарова в ходе брифинга.