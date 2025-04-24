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МИД высказался о высылке молдавского агента из России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Информация о сотруднике молдавской спецслужбы в России является еще одним проявлением враждебной линии Кишинева по отношению к Москве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

ЦОС ФСБ ранее сообщило, что Россия выслала агента молдавской разведки Дмитрия Руснака, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках. В ведомстве также сообщили, что Руснак способствовал в 2020 году установлению контактов между начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым и тогдашним кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду.

«Это ещё одно проявление, я имею в виду подобные действия, которые были выявлены и пресечены ФСБ России… враждебной линии молдавских властей по отношению к нашей стране. Формы дипломатического реагирования на подобные вещи, одной из которых является вызов посла, определяются с учётом всех обстоятельств дела. Не всегда мы об этом информируем. Если появится информация, которой мы можем поделиться, мы обязательно это сделаем», — сказала Захарова в ходе брифинга.