Reuters: кабинет Трампа пересмотрит полномочия DOGE после решения Маска

Они, скорее всего, предпримут шаги по ограничению влияния сотрудников DOGE и восстановят контроль над бюджетами и персоналом, пишет Reuters со ссылкой на правительственные источники. DOGE было создано указом Трампа в день его вступления в должность. До сих пор управление под руководством Маска, согласно статье, занималось сокращением бюджетного дефицита за счет массовых увольнений федеральных служащих, расторжения контрактов и урезания объема услуг, предоставляемых федеральным правительством.