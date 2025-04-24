Reuters: кабинет Трампа пересмотрит полномочия DOGE после решения Маска

Они, скорее всего, предпримут шаги по ограничению влияния сотрудников DOGE и восстановят контроль над бюджетами и персоналом, пишет Reuters со ссылкой на правительственные источники. DOGE было создано указом Трампа в день его вступления в должность. До сих пор управление под руководством Маска, согласно статье, занималось сокращением бюджетного дефицита за счет массовых увольнений федеральных служащих, расторжения контрактов и урезания объема услуг, предоставляемых федеральным правительством.
Члены кабинета министров считают, что сотрудники DOGE посягают на их традиционные полномочия, причем некоторые министры практически саботировали указания Маска. В марте и апреле у Маска произошли конфликты сразу с тремя представителями кабинета Трампа: с госсекретарем Марко Рубио из-за подрыва Маском деятельности USAID, с министром транспорта Шоном Даффи из-за предполагаемых увольнений авиадиспетчеров и с министром финансов Скоттом Бессентом из-за кандидатуры на пост главы налогового управления.
Поскольку Маск пообещал с мая посещать Белый дом не чаще одного-двух раз в неделю, члены кабинета министров продолжат настаивать на усилении контроля над бюджетными решениями DOGE и призывать к тщательно обдуманному, а не радикальному сокращению расходов, пишет Reuters.
Теперь последнее слово будет за главами ведомств, что укрепит их роль в таких вопросах, как повышение эффективности и расходование средств. Кабинет получит большую автономию и больше не будет нуждаться в одобрении Маска при принятии каждого решения, рассказал Reuters один из источников.
Кроме того, будут пересмотрены роль и обязанности молодых инженеров, которых Маск нанял в штат DOGE. По словам источника, сомнения, в частности, вызывают квалификация и авторитет группы молодых инженеров с небольшим опытом работы в правительстве.
Представитель Белого дома Харрисон Филдс отверг идею о том, что сокращение Маском рабочего времени в правительстве станет поводом для изменения направления или влияния DOGE.
Одним из возможных кандидатов на должность главы DOGE называют Эми Глисон, которая в феврале была назначена исполняющей обязанности руководителя и формально является главой DOGE.