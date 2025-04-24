Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 24 апреля: главное

Нет, не ведутся. Речь шла о том, что это же коммерческая история, есть продавец газа, есть покупатели газа, и если покупатели будут проявлять заинтересованность, и если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать, никто ничего не отрицает и не отвергает.