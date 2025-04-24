Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 24 апреля: главное

Россия обратила внимание на проблемы со сближением позиций Европы, Украины и США в Лондоне.
Кремль не будет комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемым мирным планом Трампа.
Слова Трампа о том, что вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, полностью соответствуют позиции РФ.
Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно. Вот что можно сказать.
РФ нацелена на продолжение процесса урегулирования на Украине и ценит посреднические услуги США.
Россия продолжает работу с американской стороной. Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира.
Учет интересов России — обязательное условие для достижения мира на Украине.
Кремль проинформирует, когда состоятся новые контакты Путина с Уиткоффом. Кремль не может раскрыть подробности переговоров до их начала.
Пасхальное перемирие, которое неоднократно нарушалось Киевом, закончилось, сейчас ВС РФ продолжают выполнение боевых задач.
Военные ВС РФ наносят удары по военным и околовоенным целям на Украине.
Кремль считает неприемлемым размещение западных миротворцев на Украине.
Это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности.
РФ будет вести диалог со странами БРИКС по вопросу альтернативы Международному уголовному суду.
Россия сейчас не ведет предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы.
Нет, не ведутся. Речь шла о том, что это же коммерческая история, есть продавец газа, есть покупатели газа, и если покупатели будут проявлять заинтересованность, и если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать, никто ничего не отрицает и не отвергает.
Дата оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена.
Оно сдвигается [по срокам] и в связи с рабочим графиком президента, и в связи с тем, что президент сам считает более целесообразным оглашение в более поздние сроки.
24 апреля Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.