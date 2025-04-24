Александр Гусев заявил, что рост зарплат воронежцев составил 18,6%

Однако сельское хозяйство столкнулось с проблемами: производство снизилось на 13,9% вследствие неблагоприятных погодных условий сначала пострадали посевы от весенних заморозков, затем ситуация усугубилась летней и осенней засухой. Из-за климатических аномалий в области дважды вводился режим чрезвычайной ситуации, аналогичный сценарий наблюдался и в других регионах России.