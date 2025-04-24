Александр Гусев заявил, что рост зарплат воронежцев составил 18,6%

Согласно представленному губернатором Александру Гусевым отчёту, средняя номинальная зарплата выросла на 18,6%, превысив средний российский показатель на 0,3 процентных пункта. Реальная заработная плата поднялась на 9,2%, практически совпадая с общероссийским показателем (9,1%).
Объявляя предварительные итоги экономического роста, губернатор указал, что валовой региональный продукт достигнет отметки в 1 триллион 600 миллиардов рублей, увеличившись на 3% относительно предыдущего года. Наибольшее развитие продемонстрировали промышленность (+102,5%) и строительство (+111,4%), превосходящие общероссийские показатели. Объем ввода нового жилья составил около 2 млн квадратных метров, оборот розничного товарооборота увеличился на 8,1%.
Однако сельское хозяйство столкнулось с проблемами: производство снизилось на 13,9% вследствие неблагоприятных погодных условий сначала пострадали посевы от весенних заморозков, затем ситуация усугубилась летней и осенней засухой. Из-за климатических аномалий в области дважды вводился режим чрезвычайной ситуации, аналогичный сценарий наблюдался и в других регионах России.
Помимо прочего, реализация экономических и социальных инициатив способствовала снижению уровня бедности. Предварительный расчет показал, что доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 6,7%, обеспечив Воронежу 11-ю позицию среди российских регионов по данному показателю.
Неделей ранее сообщалось, что динамика потребительского спроса в Воронежской области достигла роста в 7%, позволив занять ей 37-е место в национальном рейтинге динамики потребления.