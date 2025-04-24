Мэр вновь отказал «Вире» в строительстве высотки на окраине Самары

Сначала «Вира-Плюс» просила согласовать возведение многоэтажных (высотных) жилых домов, и общественное обсуждение по этому вопросу прошло в ее пользу. Затем на суд горожан вынесли вопрос о масштабах освоения площадки. «Вира-Плюс» попросила согласовать максимальный процент застройки в границах земельного участка — 85%. Во время общественных обсуждений поступила масса отрицательных отзывов, в том числе от структуры, выполняющей гособоронзаказ для Министерства обороны РФ. В итоге мэрия отказала компании в согласовании.