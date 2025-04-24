Песков заявил о разногласиях на переговорах США, Европы и Украины

«Видим, что там есть определенный разногласия. Вот все, что мы можем сказать», — сказал Песков, комментируя встречу по урегулированию украинского конфликта, которая должна была пройти в среду в Лондоне.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.