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Песков заявил о разногласиях на переговорах США, Европы и Украины

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Руководство в Москве видит определенные разногласия в переговорном процессе по украинскому урегулированию между США, Европой и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Видим, что там есть определенный разногласия. Вот все, что мы можем сказать», — сказал Песков, комментируя встречу по урегулированию украинского конфликта, которая должна была пройти в среду в Лондоне.

Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.

В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.