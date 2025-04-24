В Новосибирске ждут делегацию из Северной Кореи

Стало известно, что 29 апреля в Новосибирск приедет делегация из Корейской Народно-Демократической Республики во главе с советником Посольства КНДР Ким Зин Хеком. Дипломаты примут участие в мероприятиях, приуроченных к 111-й годовщине со дня рождения Героя труда КНДР Якова Новиченко, сообщил бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Telegram-канале.
По его словам, посол КНДР в Российской Федерации Син Хон Чхоль подтвердил планы о визите делегации в Новосибирск во время встречи на Антифашистском форуме в Москве.
«Корейские товарищи примут участие в мероприятиях в честь Якова Новиченко, а также проведут переговоры с руководителями ряда промышленных предприятий города о взаимовыгодном сотрудничестве», — утверждает Анатолий Локоть.
Добавим, что Университет Северной Кореи намерен открыть представительство в Академгородке. Кроме того, в КНДР откроют школу для Специализированного учебно-научного центра НГУ.