В Новосибирске ждут делегацию из Северной Кореи

Стало известно, что 29 апреля в Новосибирск приедет делегация из Корейской Народно-Демократической Республики во главе с советником Посольства КНДР Ким Зин Хеком. Дипломаты примут участие в мероприятиях, приуроченных к 111-й годовщине со дня рождения Героя труда КНДР Якова Новиченко, сообщил бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Telegram-канале.