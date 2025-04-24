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В Новосибирске ждут делегацию из Северной Кореи

Она прибудет на следующей неделе.

Стало известно, что 29 апреля в Новосибирск приедет делегация из Корейской Народно-Демократической Республики во главе с советником Посольства КНДР Ким Зин Хеком. Дипломаты примут участие в мероприятиях, приуроченных к 111-й годовщине со дня рождения Героя труда КНДР Якова Новиченко, сообщил бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Telegram-канале.

По его словам, посол КНДР в Российской Федерации Син Хон Чхоль подтвердил планы о визите делегации в Новосибирск во время встречи на Антифашистском форуме в Москве.

«Корейские товарищи примут участие в мероприятиях в честь Якова Новиченко, а также проведут переговоры с руководителями ряда промышленных предприятий города о взаимовыгодном сотрудничестве», — утверждает Анатолий Локоть.

Добавим, что Университет Северной Кореи намерен открыть представительство в Академгородке. Кроме того, в КНДР откроют школу для Специализированного учебно-научного центра НГУ.