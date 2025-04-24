Reuters: Индия и Пакистан оказались на грани войны

В среду вечером Индия после теракта в Кашмире, который унес жизни как минимум 26 местных туристов и одного непальца, объявила о решительных мерах в отношении Пакистана, говорится в статье. В Нью-Дели считают, что за атакой в Джамме и Кашмире стоит поддерживаемая Пакистаном радикальная исламистская террористическая группировка «Лашкар-е-Тайба»*.
В частности, Индия закрыла единственный сухопутный КПП на индийско-пакистанской границе, запретила въезд в страну пакистанским гражданам, а находящимся в стране пакистанцам дала 48 часов, чтобы покинуть страну. Все въездные визы, ранее выданные Индией гражданам Пакистана, аннулируются.
Также Индия в течение недели вышлет аккредитованных военных атташе посольства Пакистана в Нью-Дели, которых объявила персонами нон грата, и сократит штат своего посольства в Исламабаде с 55 до 30 человек.
Кроме того, Индия разрывает двустороннее соглашение с Исламабадом о совместном использовании воды из рек от 1960 года, которое продолжало действовать даже во время трех индо-пакистанских войн: в 1965, 1971 и 1999 году. Министр энергетики Пакистана Авайс Легари уже назвал приостановление действия этого договора «актом водной войны, трусливым и незаконным шагом». Премьер-министр Шахбаз Шариф проведет в Исламабаде заседание Комитета национальной безопасности, чтобы обсудить ответные меры Пакистана.
Дипломатические отношения между двумя странами остаются напряженными с 2019 года, когда Нью-Дели отозвал полуавтономный статус Кашмира, после чего Исламабад выслал посла Индии из Пакистана и отказался отправить своего посла в Индию.
Кашмир — спорная территория, судьба которой не определена с 1947 года, когда британцы разделили свою бывшую колонию на две страны. С тех пор Индия и Пакистан занимают эту территорию, населенную преимущественно мусульманами, и уже провели три войны за право владения ею. Сейчас Пакистан занимает примерно треть территории Кашмира, а Индия — две трети. Обе страны ввели свои войска в Кашмир.
* Группировка «Лашкар-е-Тайба» признана экстремистской и запрещена на территории РФ