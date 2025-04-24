Reuters: Индия и Пакистан оказались на грани войны

Кашмир — спорная территория, судьба которой не определена с 1947 года, когда британцы разделили свою бывшую колонию на две страны. С тех пор Индия и Пакистан занимают эту территорию, населенную преимущественно мусульманами, и уже провели три войны за право владения ею. Сейчас Пакистан занимает примерно треть территории Кашмира, а Индия — две трети. Обе страны ввели свои войска в Кашмир.