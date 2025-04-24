Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Индия и Пакистан оказались на грани войны

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг пообещал в ответ на смертоносное нападение боевиков на туристов в Кашмире «выслеживать и карать террористов и их покровителей». Его комментарии неизбежно приведут к дальнейшему обострению отношений между двумя соперниками, обладающими ядерным оружием — Индией и Пакистаном, считает Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В среду вечером Индия после теракта в Кашмире, который унес жизни как минимум 26 местных туристов и одного непальца, объявила о решительных мерах в отношении Пакистана, говорится в статье. В Нью-Дели считают, что за атакой в Джамме и Кашмире стоит поддерживаемая Пакистаном радикальная исламистская террористическая группировка «Лашкар-е-Тайба»*.

В частности, Индия закрыла единственный сухопутный КПП на индийско-пакистанской границе, запретила въезд в страну пакистанским гражданам, а находящимся в стране пакистанцам дала 48 часов, чтобы покинуть страну. Все въездные визы, ранее выданные Индией гражданам Пакистана, аннулируются.

Также Индия в течение недели вышлет аккредитованных военных атташе посольства Пакистана в Нью-Дели, которых объявила персонами нон грата, и сократит штат своего посольства в Исламабаде с 55 до 30 человек.

Кроме того, Индия разрывает двустороннее соглашение с Исламабадом о совместном использовании воды из рек от 1960 года, которое продолжало действовать даже во время трех индо-пакистанских войн: в 1965, 1971 и 1999 году. Министр энергетики Пакистана Авайс Легари уже назвал приостановление действия этого договора «актом водной войны, трусливым и незаконным шагом». Премьер-министр Шахбаз Шариф проведет в Исламабаде заседание Комитета национальной безопасности, чтобы обсудить ответные меры Пакистана.

Дипломатические отношения между двумя странами остаются напряженными с 2019 года, когда Нью-Дели отозвал полуавтономный статус Кашмира, после чего Исламабад выслал посла Индии из Пакистана и отказался отправить своего посла в Индию.

Кашмир — спорная территория, судьба которой не определена с 1947 года, когда британцы разделили свою бывшую колонию на две страны. С тех пор Индия и Пакистан занимают эту территорию, населенную преимущественно мусульманами, и уже провели три войны за право владения ею. Сейчас Пакистан занимает примерно треть территории Кашмира, а Индия — две трети. Обе страны ввели свои войска в Кашмир.

* Группировка «Лашкар-е-Тайба» признана экстремистской и запрещена на территории РФ