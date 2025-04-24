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Депутат Заксобрания Омской области Ткачев сдал свой мандат

Депутат Законодательного собрания Омской области Константин Ткачев досрочно сложил свои полномочия.

Решение было принято единогласно на заседании регионального парламента, которое прошло сегодня, 24 апреля, после получения его заявления в мандатную комиссию. Об этом сообщает «Омскрегион».

Ткачев, избиравшийся в областной парламент в 2016 и 2021 годах, входил во фракцию КПРФ. Спикер Заксобрания Александр Артемов выразил благодарность коллеге за активную гражданскую позицию и неравнодушие к проблемам региона.

Подробности о новой должности экс-депутата пока не раскрываются. Однако Артемов отметил, что опыт Константина Ткачева может быть востребован в одном из окружных органов местного самоуправления.