Депутат Заксобрания Омской области Ткачев сдал свой мандат

Решение было принято единогласно на заседании регионального парламента, которое прошло сегодня, 24 апреля, после получения его заявления в мандатную комиссию. Об этом сообщает «Омскрегион».
Ткачев, избиравшийся в областной парламент в 2016 и 2021 годах, входил во фракцию КПРФ. Спикер Заксобрания Александр Артемов выразил благодарность коллеге за активную гражданскую позицию и неравнодушие к проблемам региона.
Подробности о новой должности экс-депутата пока не раскрываются. Однако Артемов отметил, что опыт Константина Ткачева может быть востребован в одном из окружных органов местного самоуправления.