Полковник Ходаренок: конфликт Европы с РФ выльется в крупномасштабную войну

Для начала следует остановится на причинах, которые могут привести к подобному военному конфликту. К примеру, европейские политики должны предельно конкретно обозначить противоречия между Европой и Россией — территориальные, экономические, идеологические, национально-этнические, религиозные, — которые угрожают самому существованию Старого света, его жизненно важным интересам, не могут быть разрешены дипломатическим путем и делают вступление в войну с Россией единственным выходом для Европы.