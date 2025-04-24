Полковник Ходаренок: конфликт Европы с РФ выльется в крупномасштабную войну

Европа готовится к вооруженной борьбе с Россией, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. По его мнению, столкновение может произойти в ближайшие годы. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, каковы причины, военно-политические цели и возможные последствия войны с Объединенными вооруженными силами Старого света.
Что сказал Шойгу?
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в интервью ТАСС, что в Европе «разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту» с Россией. По его словам, «на разных уровнях» называются возможные сроки такого столкновения — «от трех до пяти лет».
«Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — добавил генерал армии.
В европейских государствах чуть ли не каждый день говорят о российской угрозе — это в политических элитах Старого света стало считаться правилом хорошего тона.
Особенно усердствуют представители Таллина, Риги и Вильнюса. Однако разговоры о военной опасности с Востока обычно представляют собой общие рассуждения, и в выступлениях политиков и военных коллективного Запада вопросы войны с Россией никак не конкретизируются.
Во всяком случае, ни одного развернутого доклада с необходимым анализом, требуемыми выкладками и подробностями в Европе до сих пор не зафиксировано. Разве что усиленно формируется соответствующий морально-политический потенциал и «образ врага».
Причины и цели войны.
Для начала следует остановится на причинах, которые могут привести к подобному военному конфликту. К примеру, европейские политики должны предельно конкретно обозначить противоречия между Европой и Россией — территориальные, экономические, идеологические, национально-этнические, религиозные, — которые угрожают самому существованию Старого света, его жизненно важным интересам, не могут быть разрешены дипломатическим путем и делают вступление в войну с Россией единственным выходом для Европы.
Насколько известно, пока ни один европейский политик в своем выступлении подобных противоречий не обозначил. Иными словами, дальше общих рассуждений о российской угрозе военно-политическая мысль Европы на этом этапе не пошла.
Предположим, европейским политикам в результате усиленных поисков удастся найти и сформулировать противоречия, за которыми неизбежно последуют военные действия.
Тогда в их деятельности должен наступить следующий этап — необходимо сформулировать военно-политические цели предстоящей кампании и, самое главное, убедиться, что их достижение возможно сугубо военными средствами.
Опять-таки, на данном этапе никто из европейских политиков даже не предпринимал попытки выступить по этому поводу. То есть стратегический характер войны и стратегические цели и задачи, которые могут стоять перед Объединенными вооруженными силами Старого света в возможной войне, не обозначены даже эскизно.
Словом, как должны выглядеть цели предстоящей кампании в представлении европейских политиков, неясно. Нанести стратегическое поражение России (надо ведь подробно расписать, что стоит за этим тезисом)? Выйти на рубеж Архангельск-Волга-Астрахань? Форсированным маршем дойти до Владивостока? Установить оккупационную администрацию на территории Западной и Восточной Сибири?
Самое главное, не обозначено, каким образом при этом будут реализованы национальные интересы Старого света. К таковым, к примеру, относятся сохранение суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя европейских государств, повышение материального уровня жизни народов, их населяющих. Остается только уточнить, имеют ли подобные интересы хоть малейшее отношение к войне с Россией.
Как может выглядеть война России с Европой.
Наконец, европейские политики должны ясно обозначить, как вообще будет выглядеть война с Россией. Гипотетически конфликт Старого света с РФ, скорее всего, выльется в крупномасштабную войну с массированным применением всех видов оружия, включая ядерное, причем с неограниченным использованием всех средств массового поражения.
Разрушение и уничтожение важных административно-политических центров и экономических районов в кратчайшие сроки станет неизбежной реальностью ведения военных действий с наибольшей интенсивностью и напряжением.
Помимо прочего, из-за разрушения АЭС, объектов химического производства и хранения радиационных и химических веществ — даже в результате применения конвенциональных средств поражения — возникнет радиоактивное и химическое заражение местности.
Надо все-таки уточнить у европейских политиков и военных — вы именно такого варианта развития событий добиваетесь, беспрерывно нагнетая истерию, связанную с российской угрозой?
Кроме того, никто в государствах — участниках НАТО ни разу не высказался об устройстве мира после войны с Россией. Как они себе его представляют — неясно. А ведь во многом именно ради этого и ведутся военные действия.
По большому счету никто из деятелей Старого света конкретно и в необходимом объеме по всем этим вопросам до сих пор так и не высказался. Невольно на ум приходят реплики героев знаменитого сериала «Семнадцать мгновений весны»: «Все настолько глупо и непрофессионально, что работать практически невозможно. Невозможно понять логику непрофессионала».
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),