Токаев выразил поддержку Эрдогану в связи с землетрясением вблизи Стамбула

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму поддержки в связи с землетрясением в районе Мраморного моря и Стамбула, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.