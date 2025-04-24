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Токаев выразил поддержку Эрдогану в связи с землетрясением вблизи Стамбула

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму поддержки в связи с землетрясением в районе Мраморного моря и Стамбула, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, братства и стратегического партнерства между нашими странами, подтверждаю готовность Казахстана оказать всестороннюю поддержку и содействие турецкому народу.

говорится в телеграмме Президента