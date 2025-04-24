«Раис Татарстана тебя ценит»: кто сменил «тяжеловеса» Козлова в Новошешминске

«Раис Татарстана тебя ценит и искренне благодарит».
Сегодня на внеочередном заседании Совета Новошешминского муниципального района официально завершилась целая эпоха — с поста главы ушел Вячеслав Козлов, возглавлявший район с 2010 года. За 15 лет район сделал значительные успехи в развитии. Были реализованы масштабные инфраструктурные проекты, в том числе в сфере социальной, дорожной и жилищной политики. Всего же в системе муниципального образования Козлов проработал 27 лет. Уйти на заслуженный отдых он захотел по собственному желанию.
На заседании звучали не только слова прощания, но и признания: уважение к Козлову выразили как коллеги, так и руководство республики, отметив его принципиальность, ответственность и глубокую вовлеченность в жизнь района. Благодарность от Раиса республики Рустама Минниханова теперь уже экс-главе муниципалитета передал заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.
«Слова огромной благодарности тебе от имени Раиса нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Ты всегда был в списке у Раиса нашей республики во все времена опытным и очень ответственным главой. Он тебя ценит, он тебя искренне благодарит», — сказал Марат Ахметов, обратившись к Козлову.
Не удержался зампред Госсовета РТ и от теплых слов от себя лично. По его мнению, Вячеслав Козлов всегда был в гуще событий и не боялся говорить о проблемах открыто.
«Он во все времена оставался небезразличным. Когда другим не хватало смелости говорить, он доводил до руководства республики вопросы, которые требовали внимания. Его называют одним из самых смелых глав. Это очень высокое качество. Главы районов у нас — это люди, которые каждый день лицом к лицу сталкиваются с нуждами своих людей Для меня, Вячеслав Михайлович, ты пример беззаветного служения своим людям. Даже за долгие годы работы ты никогда не позволял себе послабления. Ответственности у тебя становилось только больше — год за годом», — подчеркнул Марат Ахметов.
Совет единогласно проголосовал за досрочное прекращение полномочий главы, а также присвоил ему звание «Почетный гражданин Новошешминского района» за значительный вклад в развитие территории. Также Вячеслав Козлов был награжден высшей наградой в регионе — орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».
27 лет у «руля»: путь политического «тяжеловеса» республики.
Карьера Козлова — это история последовательного восхождения по карьерной лестнице от рядового специалиста до ключевого управленца республиканского уровня.
В 30 лет он возглавил совхоз «Закамский», где в трудных условиях бездорожья и нехватки техники пытался сохранить хозяйство. В сложные 90-е годы, когда многие предприятия разваливались, Козлов сначала работал зампредседателя райсовета Новошешминского района, потом главой администрации, стараясь удержать район на плаву.
В 2000-х его перевели в проблемный Чистополь. Под личный контроль Козлов взял работу ферм, подготовку техники, проведение посевной, уборочной страды. Он делал все необходимое, чтобы сохранить предприятия, повысить темпы и качество строительства, занимался вопросами ремонта жилья. За время его работы в районе построили ледовый дворец, новые школы, провели водовод, начали восстанавливать исторический центр города.
С 2010 года, вернувшись в Новошешминский район уже как опытный управленец, он реализовал масштабные проекты: от спортивного комплекса «Олимп» до программы газификации сельских территорий. Его авторитет и связи на республиканском уровне позволяли привлекать инвестиции и решать вопросы, которые другим казались неразрешимыми. Он старался лично вникать в проблемы людей.
С началом специальной военной операции Козлов регулярно организовывал гуманитарные миссии, а также лично ездил поддерживать земляков в зоне СВО.
Осенью прошлого года Козлов пережил личную трагедию — умерла его супруга Галина. Это сильно повлияло на него, но работу он не оставил.
После завершения сессии в своем телеграмм-канале Вячеслав Козлов обратился к коллегам, поблагодарив их за совместную работу, идеи и поддержку, а жителей района он отметил за активность, отзывчивость и доверие.
«Вы — главная причина, почему эта работа была для меня честью. Ваша активность, отзывчивость и вера в изменения помогли нам реализовать то, о чем раньше мы только мечтали. Прощание — это всегда грусть, но я ухожу с чувством гордости за то, что мы успели сделать вместе. Остаюсь вашим земляком, единомышленником и другом», — написал экс-глава.
Руководить Новошешминским районом будет экс-замглавы Минэкологии.
Руководить Новошешминским районом временно будет 36-летний Егор Тарнавский. Его назначили исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета муниципалитета. Ранее Тарнавский занимал должность заместителя министра экологии и природных ресурсов Татарстана. Приступит к обязанностям он с 25 апреля.
Официально занять должность главы Тарнавский сможет в случае избрания его депутатом совета на выборах с последующим выдвижением на соответствующий пост. Напомним, муниципальные выборы состоятся в Татарстане в сентябре.
«Жизнь такова, уважаемые коллеги, — одни уходят, другие приходят, потому что безвластие недопустимо. Егор Александрович молодой, подготовленный, прошел школу района, прошел школу министерства, правительства нашей республики. Все тонкости, все дороги и пути: и передние, и боковые, — все ему известны. Человек очень системный, человек вникающий в проблемы. Я очень надеюсь, что на этом новом поприще — и. о. руководителя исполкома Новошешминского района — он, безусловно, оправдает ваше доверие», — сказал Марат Ахметов, представляя нового руководителя.
Вячеслав Козлов, в свою очередь, отметил, что не останется безучастным к судьбе района, однако вмешиваться в работу нового руководителя не намерен.
«Нужна сегодня смена, нужно молодое поколение с новыми идеями креативными, мыслями, взглядами на многие вещи: мы-то еще консерваторы. Поэтому удачи, Егор Александрович, я тоже буду рядом наблюдать. Вмешиваться и подсказывать не намерен. Есть точка отсчета, назначен руководитель — он работает и отвечает», — подытожил Козлов.
Наставник Тарнавского — Александр Шадриков.
Профессиональная судьба нового фактического руководителя района Егора Тарнавского тесно переплелась с Дрожжановским районом, где он прошел все ступени карьерной лестницы: от руководства местным МФЦ до поста заместителя главы исполкома. В 2018 году, когда его наставник Александр Шадриков — глава Дрожжановского района — стал министром экологии РТ, Тарнавский последовал за ним, став на семь лет правой рукой министра.
Теперь 36-летнему управленцу предстоит испытание нового формата — руководство районом.
Новошешминский район расположен в центральной части Татарстана, почти в 200 км от Казани. Основан в 1930 году, он был временно упразднен в 1963-м и восстановлен в 1983 году. Районный центр — село Новошешминск.
Сегодня в районе проживает около 13,2 тыс. человек. Район богат природными ресурсами — здесь добываются нефть, известняк и красная глина. Ведущие отрасли экономики — сельское хозяйство, переработка и пищевая промышленность.
По итогам прошлого года район занял 9-е место в общем рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов и городских округов Татарстана. Инвестиции в основной капитал составили 12 млрд рублей, валовой территориальный продукт — 32,3 млрд рублей.
«Работать в муниципальном районе — большая честь и особая ответственность».
Выступая перед Советом муниципалитета, Тарнавский поблагодарил за оказанное доверие Раиса РТ Рустама Минниханова, а также отметил отдельными словами благодарности зампреда Государственного Совета РТ Марата Ахметова.
«Я уверен, что только комплексная работа с населением, с депутатским корпусом, со всем активом и с предприятиями позволит нам улучшить те результаты, которые были поставлены. Спасибо вам за оказанное доверие», — сказал он.
Тарнавский также подчеркнул, что работа в муниципальном районе для него — это не только честь, но и большая ответственность. Он заявил, что приложит все усилия для того, чтобы сохранить и приумножить результаты, достигнутые его предшественником Вячеславом Козловым, которого назвал примером трудоспособности и отношения к людям.