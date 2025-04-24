«Раис Татарстана тебя ценит»: кто сменил «тяжеловеса» Козлова в Новошешминске

«Он во все времена оставался небезразличным. Когда другим не хватало смелости говорить, он доводил до руководства республики вопросы, которые требовали внимания. Его называют одним из самых смелых глав. Это очень высокое качество. Главы районов у нас — это люди, которые каждый день лицом к лицу сталкиваются с нуждами своих людей Для меня, Вячеслав Михайлович, ты пример беззаветного служения своим людям. Даже за долгие годы работы ты никогда не позволял себе послабления. Ответственности у тебя становилось только больше — год за годом», — подчеркнул Марат Ахметов.