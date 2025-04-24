The Economist: Америка продает мирный план по Украине, но покупателей пока не нашлось

Лучшее, что можно сказать по поводу этого плана, — это то, что Кремль не получит всего, на чем настаивал, считает The Economist. Судя по просочившейся информации, официально не будут признаны четыре области, вошедшие в состав России, и не будут удовлетворены российские требования об ограничениях для вооруженных сил Украины после вступления в силу мирного соглашения.