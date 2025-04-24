The Economist: Америка продает мирный план по Украине, но покупателей пока не нашлось

Первые сто дней правления Трампа истекают на следующей неделе, и ему до сих пор не удалось добиться даже краткосрочного прекращения огня, не говоря уже о заключении мирного соглашения. Вместо этого Трамп готов отказаться от процесса миротворчества, который оказался крайне трудным, как предсказывали все, кроме его команды и его самого, говорится в статье.
Мирный план Трампа, который он рекламирует Европе и сторонам конфликта, по мнению издания, вознаграждает Россию обещанием, что Украине будет отказано в членстве в НАТО, и прекращением санкций, введенных в отношении России с 2014 года. При этом администрация Трампа лишает Украину каких-либо гарантий безопасности.
Лучшее, что можно сказать по поводу этого плана, — это то, что Кремль не получит всего, на чем настаивал, считает The Economist. Судя по просочившейся информации, официально не будут признаны четыре области, вошедшие в состав России, и не будут удовлетворены российские требования об ограничениях для вооруженных сил Украины после вступления в силу мирного соглашения.
До сих пор ни одна из заинтересованных сторон не клюнула на план Трампа, отмечает издание. Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда официально не признает Крым российской территорией. Европейские страны публично хранят молчание, не желая подрывать позиции Украины. Россия ожидает спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, который, как сообщается, вскоре посетит Москву и попытается заручиться согласием Владимира Путина.
Главный вопрос — что будет дальше? Если Трамп откажется от миротворческой миссии, прекратит ли Вашингтон поставки оружия Киеву? Прервется ли он обмен разведданными? Будут ли в одностороннем порядке сняты санкции с России? Позволят ли США Европе закупать для Украины оружие, особенно системы ПВО Patriot?
И, как это часто бывает, никто понятия не имеет, что будет дальше, отмечает издание.