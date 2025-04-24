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Сергеенко отправится в Ватикан на похороны Папы Римского

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Спикер нижней палаты парламента Беларуси Игорь Сергеенко по поручению президента республики Александра Лукашенко направится в Ватикан для участия в церемонии похорон Папы Римского, сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

По поручению президента Беларуси для участия в церемонии похорон понтифика в Ватикан направится председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко.

говорится в сообщении

Там также отмечается, что в белорусскую делегацию войдут также посол Беларуси при Святом Престоле Юрий Амбразевич и временный поверенный в делах в Италии Кирилл Петровский.

Ранее Sputnik в пресс-службе РКЦ в Беларуси сообщили, что делегацию белорусских католиков на церемонии похорон Папы Франциска возглавит митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов архиепископ Иосиф Станевский.

Смерть Папы Римского

Понтифик Франциск умер 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Со среды в соборе Святого Петра выставлен гроб с телом Папы, по его завещанию тело выставлено не на катафалке вне гроба, а в гробу со снятой крышкой. Он будет находиться в соборе до пятницы включительно, а 26 апреля, пройдет торжественная церемония похорон и обряд погребения.

Папу Франциска похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в Ватикане, как многих его предшественников. В соответствии с его пожеланием, гробница будет простой и без особого украшения.

С момента похорон начнется девятидневный траур, после которого для выборов нового понтифика соберется Конклав кардиналов.