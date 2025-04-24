Сергеенко отправится в Ватикан на похороны Папы Римского

Понтифик Франциск умер 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Со среды в соборе Святого Петра выставлен гроб с телом Папы, по его завещанию тело выставлено не на катафалке вне гроба, а в гробу со снятой крышкой. Он будет находиться в соборе до пятницы включительно, а 26 апреля, пройдет торжественная церемония похорон и обряд погребения.