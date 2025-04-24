Владимир Путин наградил главу Минфина Прикамья знаком «За безупречную службу»

Трудовую деятельность Екатерина Тхор начала в августе 1993 года на должности бухгалтера-ревизора в Финансовом управлении администрации Пермской области. С 2006 по 2011 годы возглавляла отдел бюджетной политики и сводного бюджетного планирования краевого Минфина, с 2011 года — заместитель начальника управления бюджетной политики ведомства.