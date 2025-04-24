Владимир Путин наградил главу Минфина Прикамья знаком «За безупречную службу»

Президент России 23 апреля издал указ о награждении государственными наградами Российской федерации. Владимир Путин высоко отметил работу Екатерины Тхор на посту министра финансов Пермского края.
Главу краевого ведомства за многолетнюю безупречную государственную службу наградили знаком отличия «За безупречную службу ХХХ лет».
Екатерина Тхор родилась в Перми. В 1993 году окончила Пермский финансовый техникум по специальности «Бухгалтер-финансист», в 2002 году — Пермский филиал уральской академии госслужбы’по направлению «Менеджер». Ее общий стаж государственной гражданской службы составляет более 27 лет.
Трудовую деятельность Екатерина Тхор начала в августе 1993 года на должности бухгалтера-ревизора в Финансовом управлении администрации Пермской области. С 2006 по 2011 годы возглавляла отдел бюджетной политики и сводного бюджетного планирования краевого Минфина, с 2011 года — заместитель начальника управления бюджетной политики ведомства.
В 2016 году ее назначили заместителем министра, в марте 2021 года — министром финансов Пермского края.
Этим же указом Владимир Путин наградил экс-командира Пермского СОБРа Сергея Яшкина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за многолетнюю и добросовестную службу.