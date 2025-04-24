Эксперт рассказал, почему ЕС смягчил позицию по отправке войск на Украину

Страны Евросоюза стали более осторожными в вопросе отправки войск на Украину, опасаясь возможной реакции Дональда Трампа, который выступает за мирное урегулирование конфликта. Такое мнение высказал в беседе с «Инфо24» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Политолог пояснил, что Трамп претендует на роль миротворца, выступает за прекращение огня на Украине. Кроме того, глава Белого дома поддержал позицию России по Крыму. «При этом в последние дни он открыто выражает недовольство позицией Киева по вопросу Крыма. Я полагаю, что это могло напугать европейских лидеров, и они опасаются, что на них может обрушиться гнев Трампа», — отметил Перенджиев.
Европейские лидеры осознали, что, в случае отправки войск на Украину, Россия не оставит этот шаг без ответа, считает эксперт. Кроме того, по словам Перенджиева, в ЕС обеспокоены тем, что их военные окажутся под ударами ВС РФ или могут попасть в плен, и Москва сможет использовать информацию от них для подтверждения причастности Франции и Великобритании к военным преступлениям на украинской территории.
В конце марта Эммануэль Макрон заявлял о готовности ЕС направить на Украину «миротворческий контингент», способный дать жесткий ответ. При этом французский лидер подчеркивал, что в случае отправки европейских военных на Украину, они не будут размещаться на передовой и предпримут все возможные меры, чтобы избежать столкновений с российской армией.