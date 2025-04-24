Эксперт рассказал, почему ЕС смягчил позицию по отправке войск на Украину

Европейские лидеры осознали, что, в случае отправки войск на Украину, Россия не оставит этот шаг без ответа, считает эксперт. Кроме того, по словам Перенджиева, в ЕС обеспокоены тем, что их военные окажутся под ударами ВС РФ или могут попасть в плен, и Москва сможет использовать информацию от них для подтверждения причастности Франции и Великобритании к военным преступлениям на украинской территории.