Патриотический форум «Родина Победы» стартовал в Волгограде

Форум «Родина Победы» пройдет с 24 по 26 апреля на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Работа организована по 3 образовательным направлениям: сохранение исторической памяти, военно-патриотическое воспитание, добровольчество.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, участниками мероприятия станут представители Волгоградской, Архангельской Московской, Нижегородской, Самарской, Херсонской областей, Донецкой Народной Республики, Приморского края, Татарстана и других регионов страны, а также гости из Беларуси, Узбекистана, Египта, Туниса.
Также в рамках форума в Волгоградской области запустили международную акцию «Георгиевская лента».
Патриотический форум приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программу включены встречи с ветеранами, жителями блокадного Ленинграда, узниками фашистских концлагерей, участниками СВО. Будут работать дискуссионные площадки и состоится акция «Наследникам Победы в будущее».
Добавим, что Волгоградская область — признанный центр патриотического воспитания. Форум «Родина Победы» включен в регпрограмму комплексного развития молодежной политики, которая стала победителем всероссийского конкурса «Регион для молодых» в 2024 году, в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети».