Патриотический форум «Родина Победы» стартовал в Волгограде

Добавим, что Волгоградская область — признанный центр патриотического воспитания. Форум «Родина Победы» включен в регпрограмму комплексного развития молодежной политики, которая стала победителем всероссийского конкурса «Регион для молодых» в 2024 году, в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети».