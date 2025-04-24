Трамп заявил, что недоволен ударами России по Киеву

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время пресс-колла назвал заявления украинской стороны о гибели мирных жителей в результате удара по Киеву «пропагандой». «Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены верховным главнокомандующим, и в рамках этого продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям», — заявил представитель Кремля.