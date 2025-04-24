Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии после теракта в Кашмире

Индия, как и Пакистан, претендует на весь регион Кашмира — как на управляемую Индией, так и на подконтрольную Пакистану его части. После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан — статус исторического княжества Кашмир не был закреплен официальными соглашениями о границах, с тех пор это территория считается спорной.