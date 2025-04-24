Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии после теракта в Кашмире

Об этом сообщает агентство Reuters.
22 апреля боевики расстреляли туристов на подконтрольной Индии территории спорного Кашмира. Индийская полиция назвала имена трех подозреваемых и сообщила, что двое из них — пакистанцы. Погибли 26 человек.
На следующий день Индия приостановила действие шестидесятилетнего договора с Пакистаном о водах реки Инд и закрыла единственный наземный пограничный переход между странами. Водный договор регулирует распределение вод шести рек бассейна Инд, его подписали еще в 1960 году. Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри, пишет Associated Press, заявил, что соглашение приостановили до тех пор «пока Пакистан достоверно и бесповоротно не откажется от своей поддержки трансграничного терроризма».
Мисри также сообщил, что ряд пакистанских дипломатов в Дели попросили покинуть страну, а индийских дипломатов отозвали из Пакистана, сократив дипломатические должностные лица в обеих странах с 55 до 30 служащих. Власти Пакистана отреагировали на обострение отношений между странами угрозой на равноценный ответ в случае потенциального ущерба для страны.
«Любая угроза суверенитету Пакистана и безопасности его граждан встретит жесткий и симметричный ответ во всех сферах», — говорится в заявлении пакистанского правительства.
Индия, как и Пакистан, претендует на весь регион Кашмира — как на управляемую Индией, так и на подконтрольную Пакистану его части. После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан — статус исторического княжества Кашмир не был закреплен официальными соглашениями о границах, с тех пор это территория считается спорной.
22 апреля террористы открыли огонь по группе туристов, посещавших Пахалгам в Кашмире. Не менее 26 человек погибли. Нападение произошло во время пика туристического сезона в Кашмирской долине. По данным индийского телеканала News18, нападение устроила группа людей, которые принадлежат к признанной в Индии террористической организации «Фронт сопротивления». Сколько было нападавших, издание не уточнило. Полиция Индии опубликовала ориентировки на троих подозреваемых, заявив, что двое из них — граждане Пакистана. Однако официальных доказательств, согласно сообщению Reuters, или дополнительных данных Нью-Дели не предоставил.
Президент России Владимир Путин назвал теракт жестоким преступлением и выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди.