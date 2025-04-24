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Лукашенко поручил главе Палаты представителей Сергеенко лететь от Беларуси в Ватикан на похороны папы римского Франциска

Лукашенко поручил Сергеенко лететь в Ватикан на похороны папы римского Франциска.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил главе Палаты представителей Игорю Сергеенко лететь от Беларуси в Ватикан на похороны папы римского Франциска. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении сказано, что в состав белорусской делегации также войдут посол при Святом Престоле и временный поверенный в делах в Италии.

Напомним, что папа римский Франциск умер 21 апреля. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска: «С теплотой вспоминаю официальный визит в Ватикан и мысли, которыми мы обменивались с Франциском в искренних письмах».

Кроме того, мы собрали, что известно о встрече и переписке Лукашенко и умершего папы римского Франциска.

Также мы писали, когда папа римский Франциск поцеловал руку этой белоруски, о ней заговорил весь мир: история узницы Освенцима 70072, которая нашла родную мать спустя 17 лет после войны.

А еще белорусские ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС встречались в Ватикане с папой римским.