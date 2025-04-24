В Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Литовские власти запретили проезд по территории республики в Калининград для мотоциклистов, что грубо нарушает соглашение о калининградском транзите, заявил РИА Новости сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.
«Литовцы уже не знают, что еще придумать, чтобы попытаться проявить себя на международной арене. Очередная провокация с запретом на проезд транзитом калининградских мотоциклистов не только грубо нарушает соглашение о калининградском транзите, но и, по сути, дискриминирует мотоциклистов, тем самым нарушая конвенцию ООН о дорожном движении», — сказал политик.
Он отметил, что «своими действиями литовцы, по сути, выступили против байкеров всего мира».