Кропоткину присвоили краевое почетное звание «Город воинской доблести»

Кропоткин сыграл ключевую роль в Великой Отечественной войне. Город был важным стратегическим пунктом с железнодорожным узлом и аэродромом. На фронт ушли около 10 тысяч его жителей, более 6 тысяч из них не вернулись. Во время оккупации погибли тысячи мирных людей. Шести уроженцам города присвоено звание Героя, а один из них стал полным кавалером ордена Славы.