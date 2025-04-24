Кропоткину присвоили краевое почетное звание «Город воинской доблести»

— Этот год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И мы обязаны увековечить память тех, кто защищал наши города, хутора и станицы. Сегодня приняли решение присвоить Кропоткину почетное звание «Город воинской доблести». Он выстоял благодаря в том числе доблести партизан, жителей и подвигу 640 курсантов Урюпинского военно-пехотного училища., — сказал Вениамин Кондратьев.
Во время учений на поле боя молодые люди в возрасте 18−19 лет столкнулись с солдатами немецкой дивизии. Они должны были заминировать мост и помочь другим войскам переправиться через реку. В это время их подразделение защищалось, пока все работы не были закончены.
Это был первый и единственный бой для этих солдат. Этот случай очень важен для истории и воспитания. Важно рассказывать молодежи о подвигах предков, чтобы они гордились своей страной и уважали её героическое прошлое, добавил глава региона.
Воспитание патриотизма начинается в семье, где бережно хранят память о героях. Историческое наследие должно оставаться живым опытом для каждого поколения.
Кропоткин сыграл ключевую роль в Великой Отечественной войне. Город был важным стратегическим пунктом с железнодорожным узлом и аэродромом. На фронт ушли около 10 тысяч его жителей, более 6 тысяч из них не вернулись. Во время оккупации погибли тысячи мирных людей. Шести уроженцам города присвоено звание Героя, а один из них стал полным кавалером ордена Славы.
— Пока жива история, у нас есть будущее. Это процесс закономерный и однозначный. Поэтому региональным оргкомитетом «Победа» под председательством губернатора принято решение о присвоении почетного звания Кропоткину. Оно получило полную поддержку всех комитетов Законодательного собрания и сегодня на сессии кубанского парламента, — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
В Краснодарском крае пять городов имеют почётное звание «Город воинской доблести»: Кропоткин, Геленджик, Крымск, Темрюк и Армавир.
Два города — Туапсе и Анапа — имеют статус «Город воинской славы», а Новороссийск — звание «Город-герой».
Также в крае есть места воинской доблести: станицы Кущевская и Шкуринская в Кущевском районе, Канеловская в Староминском районе и Пашковская переправа в Краснодаре.
Почётное звание «Город воинской доблести» начали присваивать к 70-летию Победы. В декабре 2018 года на Кубани был принят закон, который позволяет присваивать кубанским городам и населённым пунктам различные почётные звания и статусы, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.