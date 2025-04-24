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Юрий Слюсарь дал старт всероссийской акции «Неделя без турникетов» на Дону

Ростовская область, 24 апреля 2025. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в открытии X Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». Глава донского региона поприветствовал участников акции.

«Неделя без турникетов» — это возможность в юном возрасте сделать правильный и осознанный выбор, своими глазами посмотреть на предприятия, профессию, набор компетенций, которые вы хотели бы получить и где хотели бы работать. Рад, что наша область — чемпион страны по количеству участников акции. В прошлом году в ней приняли участие 97 тысяч ребят. Это значит, что у нас самая неравнодушная молодежь, которая действительно заботится о своей судьбе, о судьбе своей Родины и подходит очень ответственно к своему выбору", — обратился к школьникам и студентам Юрий Слюсарь.

Глава региона также поблагодарил индустриальных партнеров акции, которые открывают в эти дни свои площадки для знакомства со своей деятельностью. В этом году в рамках акции двери для донских школьников открыли «Роствертол», НЭВЗ, ТАНТК им. Г. М. Бериева, ВНИИ «Градиент», «Алмаз».