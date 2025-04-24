Юрий Слюсарь дал старт всероссийской акции «Неделя без турникетов» на Дону

«Неделя без турникетов» — это возможность в юном возрасте сделать правильный и осознанный выбор, своими глазами посмотреть на предприятия, профессию, набор компетенций, которые вы хотели бы получить и где хотели бы работать. Рад, что наша область — чемпион страны по количеству участников акции. В прошлом году в ней приняли участие 97 тысяч ребят. Это значит, что у нас самая неравнодушная молодежь, которая действительно заботится о своей судьбе, о судьбе своей Родины и подходит очень ответственно к своему выбору", — обратился к школьникам и студентам Юрий Слюсарь.