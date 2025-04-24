Власти Молдавии вытирают ноги об исторические события, заявил политик

«То, что происходит, в очередной раз доказывает, что власти в Кишиневе вытирают ноги о священные исторические события для Молдавии и для всего мира! Я считаю, что мы должны найти компромисс с силовыми структурами, со службой Госохраны, с представителем правительства для того, чтобы те, кто отмечает 9 мая День Победы, имели равные права с теми, кто в этот же день отмечает другой праздник», — заявил Лунгу журналистам.