Ранее глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие «Бессмертный полк». По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации.
«Как мы и ожидали, чаяния молдавского народа и людей, которые на протяжении многих десятилетий праздновали 9 Мая на центральной площади страны, проводили марши и шествия, не были услышаны. Правительство и власть не понимает одного: историю поменять нельзя! Если бы не было Дня Победы, не было бы и Дня Европы», — заявила Апостолова журналистам.
По ее словам, окончательного решения вопроса еще нет, но позиция всех официальных органов власти очевидна — предпочтение будет отдано Дню Европы.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.