В дни визита Путина и Лукашенко Волгоград закроют для грузовиков

Запрет не распространяется на транзитный транспорт органов внутренних дел, пожарной охраны, аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований в целях оперативного реагирования, предупреждения ЧС и для ликвидации их последствий, а также на движение транзитного военного грузового транспорта при условии согласования с оперативным штабом.