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В дни визита Путина и Лукашенко Волгоград закроют для грузовиков

Движение транзитных грузовиков в Волгограде запретят в дни.

Движение транзитных грузовиков в Волгограде запретят в дни проведения Международного патриотического форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», а также мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Запрет будет действовать с 00.00 ч. 28 апреля до 23.59 ч. 30 апреля и с 00−00 до 23−59 ч. 9 мая.

Запрет не распространяется на транзитный транспорт органов внутренних дел, пожарной охраны, аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований в целях оперативного реагирования, предупреждения ЧС и для ликвидации их последствий, а также на движение транзитного военного грузового транспорта при условии согласования с оперативным штабом.